В сети появились результаты голосования за Золотой мяч

Похоже, что у «Золотого мяча» будет новый обладатель

  • 27.10.2021 16:44
  • 4229 просмотров
  • 4 комментария
В сети появились результаты голосования за Золотой мяч
© Getty Images/Global Images Ukraine

В твиттере появилась фотография с итогами голосования за обладателя «Золотого мяч-2021».

Победителем, согласно инсайда, стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который опередил Лионеля Месси. Третье место занял нападающий «Реала» Карим Бензема.

Отметим, что голосование, в котором принимали участие главные тренеры, капитаны национальных команд и авторитетные футбольные журналисты официально завершилось 24 октября. Однако имя победителя будет названо на официальной церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится в Париже 29 ноября.

В минувшем году редакция France Football приняла решение не вручать награду.

Источник — Sport.ua

(44 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Empty
    Empty, 27.10.2021 17:49
    0
    adidas777, 27.10.2021 17:09
    Я так понимаю, Месси если уйдёт на пенсию, по умолчанию ещё пару лет будет в этих списках?
    Бредятина!!!
    Бензема и Левандовский сейчас в сто раз больше заслуживают Золотой мяч.
    Лёва да бенща .. нет .. Месси взял копа и стад лучшим с гол+ пас.. но Лёва два сезона лучшый ..
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    Shchebet
    online
    Shchebet, 27.10.2021 17:16
    0
    Это желтая информация, для понту. Еще ничего не определялось и не голосовалось. И результаты будет далеко не такие, а может и вообще не такие. Ничего воду в ступе толочь - придет время - узнаем. В конце концов - "левых" среди претендентов нет. Каждый из топов вызывает уважение!
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 27.10.2021 17:09
    -1
    Я так понимаю, Месси если уйдёт на пенсию, по умолчанию ещё пару лет будет в этих списках?
    Бредятина!!!
    Бензема и Левандовский сейчас в сто раз больше заслуживают Золотой мяч.
    Ссылка
    Barsa_che
    Barsa_che, 27.10.2021 17:48
    -2
    Золотой мяч заслуженно выиграет Месси! В составе сборной Аргентины, Месси выиграл кубок Америки, в финале обыграли сборную Бразилии на ихнем знаменитом стадионе Марракана. На этом турнире, Месси был лучшим бомбардиром, лучшим ассистентом и лучшим игроком турнира. В составе Барселоны Месси выиграл кубок Испании. В чемпионате Испании Месси стал лучшим бомбардиром - 30 мячей. Уже в составе ПСЖ в лиге чемпионов, в трех матчах Мнсси забил 3 мяча!
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