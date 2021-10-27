В сети появились результаты голосования за Золотой мяч

В твиттере появилась фотография с итогами голосования за обладателя «Золотого мяч-2021».

Победителем, согласно инсайда, стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который опередил Лионеля Месси. Третье место занял нападающий «Реала» Карим Бензема.

Leak du ballon d’or 2021 je pose ça là pic.twitter.com/brh15rkHfk — Jeboisdeleauu 🐊 (@Etleau1) October 27, 2021

Отметим, что голосование, в котором принимали участие главные тренеры, капитаны национальных команд и авторитетные футбольные журналисты официально завершилось 24 октября. Однако имя победителя будет названо на официальной церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится в Париже 29 ноября.

В минувшем году редакция France Football приняла решение не вручать награду.