Юрий ВИРТ: «Для меня Ризнык - лучший вратарь сейчас. Половина команды»

Тренер «Вереса» похвалил вратаря соперника

  • 27.10.2021 16:55
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  • 1 комментарий
Юрий ВИРТ: «Для меня Ризнык - лучший вратарь сейчас. Половина команды»
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Наставник «Вереса» Юрий Вирт оценил поражение 1:3 в матче Кубка Украины против «Ворсклы».

«Уступили по результату, но не по игре. Сделали больше ошибок в обороне. Мы сделали ротацию, а «Ворскла» выпустила основной состав. У меня есть вопросы к УПЛ или каналу Футбол. Потому что «Ворскла» следующий матч играет в понедельник, а мы - уже в субботу. Почему они сыграют в понедельник? А нам уже ехать на выезд на следующий матч УПЛ».

«Понимаю, что есть накладки с ТВ, но вопросы остаются».

«Играли против команды, которая третья в УПЛ, которая не уступала «Шахтеру» вообще до удаления. Еще бы отметил вратаря «Ворсклы» Ризныка. Сейчас он для меня лучший вратарь вообще, половина команды у них», - сказал Вирт.

Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 27.10.2021 17:14
    +3
    По поводу выходного и понедельника рельно вопрос почему?Для все одинаковые условия.
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