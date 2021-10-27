Юрий ВИРТ: «Для меня Ризнык - лучший вратарь сейчас. Половина команды»

Наставник «Вереса» Юрий Вирт оценил поражение 1:3 в матче Кубка Украины против «Ворсклы».

«Уступили по результату, но не по игре. Сделали больше ошибок в обороне. Мы сделали ротацию, а «Ворскла» выпустила основной состав. У меня есть вопросы к УПЛ или каналу Футбол. Потому что «Ворскла» следующий матч играет в понедельник, а мы - уже в субботу. Почему они сыграют в понедельник? А нам уже ехать на выезд на следующий матч УПЛ».

«Понимаю, что есть накладки с ТВ, но вопросы остаются».

«Играли против команды, которая третья в УПЛ, которая не уступала «Шахтеру» вообще до удаления. Еще бы отметил вратаря «Ворсклы» Ризныка. Сейчас он для меня лучший вратарь вообще, половина команды у них», - сказал Вирт.