Виктор КОРНИЕНКО: «У игроков Черноморца глаза горят»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против «Черноморца»:

«Такая стадия, 1/8-я, – на вылет уже играют команды. Естественно, все хотят побеждать. В чемпионате в ответной игре можешь отыграться, а здесь матчи на вылет – нужно максимально сконцентрироваться, подойти с максимальным настроем на игру.

«Черноморец» – непростая команда, там много молодых ребят из «Динамо», у которых глаза горят. Легкой игры точно не будет – нужно настраиваться».