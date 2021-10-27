Виктор КОРНИЕНКО: «У игроков Черноморца глаза горят»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против «Черноморца»:
«Такая стадия, 1/8-я, – на вылет уже играют команды. Естественно, все хотят побеждать. В чемпионате в ответной игре можешь отыграться, а здесь матчи на вылет – нужно максимально сконцентрироваться, подойти с максимальным настроем на игру.
«Черноморец» – непростая команда, там много молодых ребят из «Динамо», у которых глаза горят. Легкой игры точно не будет – нужно настраиваться».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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