Шанс для Бойко, Антюха и Шкурина. Состав Динамо на матч Кубка Украины

Луческу применил ротацию

  • 27.10.2021 16:09
  • 1499 просмотров
  • 10 комментариев
Шанс для Бойко, Антюха и Шкурина. Состав Динамо на матч Кубка Украины
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 17:00 начнется матч 1/8 финала Кубка Украины «Мариуполь» - «Динамо». Наставник гостей Мирча Луческу ожидаемо использовал ротацию.

Шансы в основе получили Бойко, Антюх, Леднев и Шкурин.

Мариуполь: Турбаевский, Драмбаев, Удод, Петерман, Холод, Чех, Мишнев, Очеретько, Кащук, Топалов, Вьюнник

В запасе: Кудрик, Стасюк, Мампасси, Меличенко, Клименко, Шостак, Спировский, Микитишин, Свитюха

Динамо: Бойко, Тымчик, Шабанов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Антюх, Леднев, Вербич, Шкурин

В запасе: Бущан, Сирота, Кендзера, Миколенко, Шепелев, Гармаш, Андриевский, Цыганков, Витиньо, Рамирес

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 27.10.2021 16:11
    +4
    Удачи парни, Киев с вами !
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 27.10.2021 16:37
    0
    adidas777, 27.10.2021 16:33
    Интересно, а Кулач хотя бы в третьем четвертом составе где то есть ещё???
    Как же бесят, такие никому не нужные тансферы.
    Которые одну команду ослабляют, а вторую не усиливают...
    1. Пришел бесплатно.
    2.Проблемы с сердцем
    Де пена пришел бесплатно выстрелил играет.
    Все в их ногах.
    Тут дело в психологии. В их головах.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 27.10.2021 16:36
    0
    ｍａ✘, 27.10.2021 16:32
    Мириуполь вторым составом ,не хочет выбивать так рано дынамо разпятилетние :
    боятся случайно опозорить дыркачей
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 27.10.2021 16:34
    0
    Петросян для
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 27.10.2021 16:33
    0
    Интересно, а Кулач хотя бы в третьем четвертом составе где то есть ещё???
    Как же бесят, такие никому не нужные тансферы.
    Которые одну команду ослабляют, а вторую не усиливают...
    Ссылка
    kenevsergeyy@rambler.ru
    kenevsergeyy@rambler.ru, 27.10.2021 16:36
    -1
    ВЕРБИЧ вернись в игру на долго!!!!Покажи класс!!!И тет рик будет твоим.5:0 в пользу Динамо!!!
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 27.10.2021 16:35
    -1
    stopor2016, 27.10.2021 16:31
    Шо за фигня ? Почему Мариуполь играет не дома в Коваливке , а аж в Маривуполе ?
    Потому что дом их Коваливка, только когда с кротами
    Ссылка
    ｍａ✘
    online
    ｍａ✘, 27.10.2021 16:32
    -1
    Мириуполь вторым составом ,не хочет выбивать так рано дынамо разпятилетние :
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 27.10.2021 16:31
    -1
    Шо за фигня ? Почему Мариуполь играет не дома в Коваливке , а аж в Маривуполе ?
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 27.10.2021 16:19
    -5
    удод в старте, а мампасси в запасе, ясно понятно. марик ещё дыре не сливал.
    Ссылка
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