Шанс для Бойко, Антюха и Шкурина. Состав Динамо на матч Кубка Украины

Сегодня в 17:00 начнется матч 1/8 финала Кубка Украины «Мариуполь» - «Динамо». Наставник гостей Мирча Луческу ожидаемо использовал ротацию.
Шансы в основе получили Бойко, Антюх, Леднев и Шкурин.
Мариуполь: Турбаевский, Драмбаев, Удод, Петерман, Холод, Чех, Мишнев, Очеретько, Кащук, Топалов, Вьюнник
В запасе: Кудрик, Стасюк, Мампасси, Меличенко, Клименко, Шостак, Спировский, Микитишин, Свитюха
Динамо: Бойко, Тымчик, Шабанов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Антюх, Леднев, Вербич, Шкурин
В запасе: Бущан, Сирота, Кендзера, Миколенко, Шепелев, Гармаш, Андриевский, Цыганков, Витиньо, Рамирес
Источник — Sport.ua
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Как же бесят, такие никому не нужные тансферы.
Которые одну команду ослабляют, а вторую не усиливают...
2.Проблемы с сердцем
Де пена пришел бесплатно выстрелил играет.
Все в их ногах.
Тут дело в психологии. В их головах.
Как же бесят, такие никому не нужные тансферы.
Которые одну команду ослабляют, а вторую не усиливают...
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