Георгий СУДАКОВ: «С Черноморцем нет права на ошибку»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков накануне матча 1/8 финала Кубка Украины против «Черноморца» заявил, что в нынешнем сезоне «Шахтер» обязан завоевать трофей:
«Нет права на ошибку. Один матч, который нужно только выигрывать. В Кубке проиграл – вылетел, нельзя допускать таких ошибок.
По-моему, мы последние 3 года не выигрывали Кубок. В этом году надо выиграть».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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