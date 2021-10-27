Георгий СУДАКОВ: «С Черноморцем нет права на ошибку»

Хавбек «Шахтера» - о матче Кубка Украины

  • 27.10.2021 15:28
  • 189 просмотров
  • 1 комментарий
Георгий СУДАКОВ: «С Черноморцем нет права на ошибку»
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков накануне матча 1/8 финала Кубка Украины против «Черноморца» заявил, что в нынешнем сезоне «Шахтер» обязан завоевать трофей:

«Нет права на ошибку. Один матч, который нужно только выигрывать. В Кубке проиграл – вылетел, нельзя допускать таких ошибок.

По-моему, мы последние 3 года не выигрывали Кубок. В этом году надо выиграть».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 27.10.2021 15:58
    -4
    Удачи лучшие!
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