Уже на ЧМ-2022. ФИФА активно тестирует систему определения офсайда

По информации британских СМИ, уже на ЧМ-2022 будет введена автоматическая система определения офсайда, которая поможет рефери лучше и быстрее разбираться в сложных моментах.
В случае вне игры система будет сразу отправлять сигнал главному арбитру. Это должно уменьшить паузы, потому что в случае с таким помощником судьям не нужно терять время на VAR и отдельно смотреть эпизоды, касающиеся офсайда.
Система уже работает в офлайн режиме на домашних матчах «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
Разработчики заверили ФИФА, что уже к ЧМ-2022 система будет полностью готова к использованию. АПЛ планирует ввести систему с 2023 года.
Что касается технических данных, то система способна определить офсайд за 0,5 секунды. Для полноценного использования сверху нужно установить 12 дополнительных камер.
Источник — Daily Mail
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