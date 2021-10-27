Уже на ЧМ-2022. ФИФА активно тестирует систему определения офсайда

По информации британских СМИ, уже на ЧМ-2022 будет введена автоматическая система определения офсайда, которая поможет рефери лучше и быстрее разбираться в сложных моментах.

В случае вне игры система будет сразу отправлять сигнал главному арбитру. Это должно уменьшить паузы, потому что в случае с таким помощником судьям не нужно терять время на VAR и отдельно смотреть эпизоды, касающиеся офсайда.

Система уже работает в офлайн режиме на домашних матчах «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Разработчики заверили ФИФА, что уже к ЧМ-2022 система будет полностью готова к использованию. АПЛ планирует ввести систему с 2023 года.

Что касается технических данных, то система способна определить офсайд за 0,5 секунды. Для полноценного использования сверху нужно установить 12 дополнительных камер.