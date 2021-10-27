ЯСТРЕМСКАЯ: «Потребуется некоторое время, чтобы вернуться туда, где я была»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Катериной Козловой в рамках турнира WTA в Италии.



«Я рада, что сегодня выиграла, но о секрете победы не расскажу. За этот год я проиграла все свои матчи, который затягивались на третий сет, поэтому мне было важно доказать себе самой, что я могу выиграть финальную партию. Сегодня делала все возможное для победы.



Этот год был непростым, но я рада, что все завершилось хорошо. За тот период, пока я не играла, у меня было время многое обдумать. Я переосмыслила некоторые ценности. Конечно же, сейчас у меня есть большая мотивация, и я тренируюсь каждый день. Возвращать было непросто, я все еще ощущала давление из -за того, что пыталась доказать, что я не хуже, а, может, даже лучше, чем была раньше. Но это нормально, потребуется некоторое время, чтобы вернуться туда, где я была», – сказала Ястремская.