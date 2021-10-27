Санти КАСОРЛА: «Хави готов принять Барселону»

Хавбек «Аль-Садда» - о главном тренере команды

  • 27.10.2021 14:52
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Санти КАСОРЛА: «Хави готов принять Барселону»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Эрнандес

Полузащитник «Аль-Садда» Санти Касорла считает, что наставник команды Хави Эрнандес готов принять свой родной клуб, «Барселону»:

«Я наблюдаю за работой Хави. Вижу, что он готов принять «Барселону». Это же его мечта, он постоянно думает об этом клубе.

Мало кто так хорошо знает «сине-гранатовых», как Хави. Уверен, он полностью готов к этому вызову».

Ранее сообщалось о том, что, согласно новому контракту, Хави не может уйти в «Барселону» без выплаты компенсации.

Источник — Marca

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