Санти КАСОРЛА: «Хави готов принять Барселону»

Полузащитник «Аль-Садда» Санти Касорла считает, что наставник команды Хави Эрнандес готов принять свой родной клуб, «Барселону»:

«Я наблюдаю за работой Хави. Вижу, что он готов принять «Барселону». Это же его мечта, он постоянно думает об этом клубе.

Мало кто так хорошо знает «сине-гранатовых», как Хави. Уверен, он полностью готов к этому вызову».

Ранее сообщалось о том, что, согласно новому контракту, Хави не может уйти в «Барселону» без выплаты компенсации.