Первая лига. Победы Металлиста и Кривбасса, Оболонь вышла на третье место

Тур получился богатым на голы. Только в одном поединке из восьми было забито два мяча. В остальных встречах было забито три или больше мячей в каждой. Всего было забито 28 голов в восьми матчах.

Открывал тур поединок между «Волынью» и «Кремнем». Луцкая команда еще в первом тайме забила три мяча в ворота коллектива из Кременчуга, который отличился одним голом. Во второй половине встречи «Кремню» удалось отквитать еще один пропущенный мяч, когда дубль оформил Денис Галата, у которого уже пять точных выстрелов в этом сезоне. Но «Волынь» все равно удержала победный счет 3:2 и добыла три очка в свою копилку. Интересно, что в этом поединке действиями лучан на поле руководил с тренерской скамьи Тарас Михалик, ассистент главного тренера «крестоносцев» Альберта Шахова. Также Михалик отвечал на вопросы журналистов во время послематчевой пресс-конференции. Кстати, «Волынь» уже три тура подряд не проигрывает, а «Кремень» три тура кряду уступает.

Был зафиксирован дубль и в поединке между «Прикарпатьем» и «Альянсом». Иванофранковцы сумели победить со счетом 3:1 одного из лидеров Первой лиги благодаря точному удару Ивана Сондея и дублю Романа Барчука, который с 8 голами делит вторую позицию в гонке лучших снайперов Первой лиги. Эта виктория позволила прикарпатцам с 22 очками закрепиться на шестой позиции. «Альянс» с 26 баллами идет четвертым.

«Кривбасс» добыл важные для себя три очка в Житомире. Криворожане выиграли выездную встречу со счетом 2:1. «Кривбасс» комфортно с 31 очком идет на втором месте в Первой лиге.

Выиграл на своем поле у «Нивы» «Краматорск». Краматорчане не опустили руки после того, как Вадим Витенчук в дебюте встречи не реализовал пенальти (кстати, это был единственный нереализованный одиннадцатиметровый в туре). Во второй половине матча благодаря голам Руслана Зубкова и Марата Даудова «Нива» добыла домашнюю викторию в матче с неуступчивым соперником.

«Олимпик» сумел увезти три очка из Ужгорода. Донецкая команда победила закарпатцев на их поле со счетом 3:1. На 13-й и 19-й минутах команды обменялись реализованными пенальти. А затем под занавес встречи «Олимпику» удалось дважды забить с игры и выиграть матч. Дончане с 23 очками идут пятыми в турнирной таблице Первой лиги.

«Металлист» в Харькове при поддержке почти 27 тысяч болельщиков добился победы над «Подольем». Первый тайм харьковчане выиграли благодаря голу Риаскоса. Также перед перерывом был удален футболист хмельницкой команды Олег Веремиенко. Имея численное превосходство, «Металлист» во втором тайме закрепил свое преимущество голами Виталия Федорива и Эдуарда Сарапия. 3:0 – уверенная виктория харьковчан, которые с 38 очками лидируют в Первой лиге.

«Горняку-Спорт» удалось выиграть на выезде в матче с «ВПК-Агро». Команда Игоря Жабченко выиграла встречу со счетом 2:1. Кстати, беспроигрышная серия коллектива из Горишних Плавней длится теперь шесть поединков.

«Оболонь» на своем поле добилась победы в матче против «Агробизнеса». «Пивовары» выиграли встречу со счетом 3:1 и улучшили свое турнирное положение. Теперь киевляне с 27 очками находятся на третьей позиции в Первой лиге.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 15-й тур

22 октября

«Волынь» - «Кремень» - 3:2

Голы: Цюпа, 13, Хагназари, 24, Рябов, 35 – Галата, 17, 67.

23 октября

«Прикарпатье» - «Альянс» - 3:1

Голы: Сондей, 17, Барчук, 34 (с пенальти), 60 – Ярошенко, 65.

«Полесье» - «Кривбасс» - 1:2

Голы: Козак, 90+1 – Семенов, 10, Приходько, 69.

24 октября

«Краматорск» - «Нива» - 2:0

Голы: Зубков, 47, Даудов, 83.

Нереализованный пенальти: Витенчук, 12 («Краматорск»).

«Ужгород» - «Олимпик» - 1:3

Голы: Ряшко, 19 (с пенальти) – Билый, 13 (с пенальти), Новиков, 79, Яловенко, 81.

«Металлист» - «Подолье» - 3:0

Голы: Риаскос, 19, Федорив, 80, Сарапий, 88.

Удаление: Веремиенко, 45 («Подолье»).

25 октября

«ВПК-Агро» - «Горняк-Спорт» - 1:2

Голы: Коберидзе, 77 – Мильченко, 9, Яворский, 60.

«Оболонь» - «Агробизнес» - 3:1

Голы: Лукьянчук, 8, Матяж, 74, Щебетун, 90+4 – Когут, 76.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ