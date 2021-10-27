ТАЛЛЕС: «Будем делать все возможное, чтобы побеждать в дальнейшем»

Полузащитник «Руха» – о ничьей с «Минаем»

  • 27.10.2021 13:57
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ТАЛЛЕС: «Будем делать все возможное, чтобы побеждать в дальнейшем»
© ФК Рух Львов

Бразильский хавбек львовского «Руха» Таллес прокомментировал ничью с «Минаем» (2:2) в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги.

«Понимали, что нас ждет очень тяжелый матч. На самом деле стремились победить. Расстроены, что не удалось завоевать три очка, но мы сделаем выводы и в следующем поединке попробуем реабилитироваться перед нашими болельщиками. Дома всегда важно побеждать. Матч с «Минаем» вынужденно пропускали многие игроки из-за заболевания COVID-19. Их где-то нам не хватало. Несмотря на это, будем делать все возможное, чтобы побеждать дальше», - сказал Таллес.

Источник — ФК Рух Львов

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