Николай МИХАЙЛЕНКО: «Сделаем все возможное, чтобы победить Шахтер»

Полузащитник «Черноморца» Николай Михайленко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка Украины с «Шахтером».

«Это очень хорошая, крепкая и боевая команда. Она играет в техничный футбол, поэтому нам придется нелегко. Но как бы там ни было, а мы постараемся сыграть достойно.

Нынешний «Шахтер» по своему потенциалу достаточно силен. Если же говорить о его выступлениях в групповом турнире Лиги чемпионов, то уверен, что игра донецкой команды в нем наладится.

Кубковые матчи всегда особенные, они отличаются от игр чемпионата. Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы показать хорошую игру и победить. С этой целью будем учитывать ошибки, допущенные в матче с «Шахтером» в чемпионате. Мы их посмотрим, разберем, обговорим – чтобы в среду их было меньше. В каждом поединке нам хочется выиграть, а как оно будет в этот раз – посмотрим», - сказал Михайленко.

Матч «Черноморец» — «Шахтер» пройдет 27 октября и начнется в 19:30.