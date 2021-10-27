Николай МИХАЙЛЕНКО: «Сделаем все возможное, чтобы победить Шахтер»

Хавбек «Черноморца» – о предстоящем кубковом поединке

  • 27.10.2021 13:37
  • 508 просмотров
  • 3 комментария
Николай МИХАЙЛЕНКО: «Сделаем все возможное, чтобы победить Шахтер»
© ФК Динамо Киев. Николай Михайленко

Полузащитник «Черноморца» Николай Михайленко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка Украины с «Шахтером».

«Это очень хорошая, крепкая и боевая команда. Она играет в техничный футбол, поэтому нам придется нелегко. Но как бы там ни было, а мы постараемся сыграть достойно.

Нынешний «Шахтер» по своему потенциалу достаточно силен. Если же говорить о его выступлениях в групповом турнире Лиги чемпионов, то уверен, что игра донецкой команды в нем наладится.

Кубковые матчи всегда особенные, они отличаются от игр чемпионата. Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы показать хорошую игру и победить. С этой целью будем учитывать ошибки, допущенные в матче с «Шахтером» в чемпионате. Мы их посмотрим, разберем, обговорим – чтобы в среду их было меньше. В каждом поединке нам хочется выиграть, а как оно будет в этот раз – посмотрим», - сказал Михайленко.

Матч «Черноморец» — «Шахтер» пройдет 27 октября и начнется в 19:30.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    online
    avk2307, 27.10.2021 13:52
    +3
    Westwood., 27.10.2021 13:47
    0 2 после первого тайма будет
    в целом шахтер победит в 3 мяса
    Первый тайм 1-1 .Второй в зависимости от карточек и удалений
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.10.2021 15:00
    0
    Ссылка
    Westwood.
    Westwood., 27.10.2021 13:47
    -4
    0 2 после первого тайма будет
    в целом шахтер победит в 3 мяса
    Ссылка
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