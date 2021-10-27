Ангелина КАЛИНИНА: «Остается еще научиться играть на траве»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№59 WTA) прокомментировала выход в 1/4 финала в рамках турнира в Румынии.



«Этот год был очень хорошим для меня. Все стало намного стабильнее, чем в предыдущие годы. Очень рада, что оставалась здоровой и могла играть каждую неделю без травм и других неприятностей. Довольно хорошо все складывалось во всех направлениях, поэтому я очень рада, что могу соревноваться.



Какое покрытие я предпочитаю? Не могу сказать наверняка, но я точно не ожидала, что на грунте выиграю 14 матчей подряд. Для меня это было впервые. Не могу сравнить глину и хард, я бы сказала, что для меня они 50 на 50. Остается еще научиться играть на траве.



Условия на этом турнире идеальные. Что может быть лучше, чем игра в зале без солнца, ветра и других раздражителей. Думаю, такие условия комфортны для всех, но покрытие довольно быстрое. Люблю играть в закрытых помещениях, корты выглядят великолепно», – сказала Калинина.