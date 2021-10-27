Александр БАНДУРА: «В перерыве Кучук дал нам порки»

Голкипер львовского «Руха» Александр Бандура прокомментировал ничью с «Минаем» (2:2) в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги.

«В перерыве матча главный тренер дал нам порки, поэтому во втором тайме мы заиграли лучше. Начали побыстрее двигаться на поле, добавили в агрессии. А вот в первой 45-минутке команда выглядела несколько более разобранной. Лично я сник после быстрого пропущенного мяча, думаю, как и вся команда. Впоследствии переломили ход игры. Во втором тайме удалось забить, но впоследствии пропустили снова.

Целый матч мы догоняли соперника. Очень тщательно изучали «Минай». Понимали, что большинство игрового времени они будут действовать от обороны, поэтому не будет много пространства между линиями. Поэтому прорвать эти оборонительные редуты было тяжело. Что касается нашего плотного календаря, то могу сказать, что «Динамо» и «Шахтер» играют в Лиге чемпионов и у них также много игр, поэтому нам нужно равняться на лучших», - сказал Бандура.