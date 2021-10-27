Остап МАРКЕВИЧ: «Дадим настоящий бой Динамо в Кубке Украины»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против киевского «Динамо».

«Не может быть такого, чтобы мы не дали бой. Для чего тогда существует эта команда? Мы будем играть исключительно на победу игре с Динамо. Естественно, наш состав будет отличаться от обычного. У нас через двое суток следующая игра и нужно учесть это. Логично, что у нас будут и некоторые изменения в тактике на игру», - сказал Маркевич.

Матч «Мариуполь» – «Динамо» состоится в среду, 27 октября. Начало в 17:00.