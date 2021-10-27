Остап МАРКЕВИЧ: «Дадим настоящий бой Динамо в Кубке Украины»

Наставник «Мариуполя» – о предстоящем поединке

  • 27.10.2021 12:03
  • 561 просмотр
  • 5 комментариев
Остап МАРКЕВИЧ: «Дадим настоящий бой Динамо в Кубке Украины»
© ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против киевского «Динамо».

«Не может быть такого, чтобы мы не дали бой. Для чего тогда существует эта команда? Мы будем играть исключительно на победу игре с Динамо. Естественно, наш состав будет отличаться от обычного. У нас через двое суток следующая игра и нужно учесть это. Логично, что у нас будут и некоторые изменения в тактике на игру», - сказал Маркевич.

Матч «Мариуполь» – «Динамо» состоится в среду, 27 октября. Начало в 17:00.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 27.10.2021 12:35
    +5
    Для этого вы только и существуете
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 27.10.2021 12:45 (изменен)
    +3
    Останній шанс завдати шкоди Динамо (я про гру в УПЛ), бо далі Пердив чекає на Арендупіль.
    Ссылка
    turist86
    turist86, 27.10.2021 13:01
    +2
    "Не може бути такого, щоби ми не дали бій".
    Звісно, не може, інакше Палкін викличе на килим
    Ссылка
    ZaE
    ZaE, 27.10.2021 12:49
    +2
    Я б сказав, як ви дасте і в якій позі, бійці.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.10.2021 12:26
    +2
    Кротам бы давали бой. Бойцы блин
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности