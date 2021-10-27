УАФ запретила проводить матчи на скандальном стадионе

Календарный матч 15-го тура группы Б Второй лиги «Сумы» – «Перемога», который прошел 24 октября, был прерван при счете (1:3) в пользу гостей.

На заседании комиссии УАФ по стадионам и безопасности проведения соревнований было решено лишить арену в Байраке права принимать матчи профессиональных команд, где произошло нападение сумских болельщиков с применением газового баллончика и кастетов на представителей команды гостей.

Напомним, что судья матча София Причина остановила встречу в концовке встречи, когда около поля началась драка.

«Сумы» в группе Б Второй лиги занимают 16 место, набрав 5 очков. «Перемога» расположилась на четвертой строчке, имея в своем активе 29 очков.