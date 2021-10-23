ВИДЕО. Бойня на поле. Матч Сумы — Перемога закончился массовой дракой

Болельщики устроили беспорядки после третьего гола гостей

  • 23.10.2021 19:33
  • 4344 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Бойня на поле. Матч Сумы — Перемога закончился массовой дракой
© Facebook

Поединок 15-го тура группы «Б» Второй лиги Украины «Сумы» — «Перемога» (1:3) завершился скандалом.

На последних минутах матча гости вели со счетом 3:1, на 90-й минуте отличился Вячеслав Велев, а на 93-й минуте — Ринар Валеев. С 73-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Сильченко.

Еще до финального свистка болельщики устроили массовую драку, которая началась на боковой линии, а затем продолжилась на поле. В ход пошел слезоточивый газ. Игроки гостей были вынуждены спешно скрыться в подтрибунных помещениях.

Источник — Facebook

(23 голоса)

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Комментарии
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    wigg
    wigg, 23.10.2021 20:05
    +4
    Быдло колхозное.
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    cooperpavel
    cooperpavel, 23.10.2021 20:29
    +1
    Всех отловить и посадить хотя бы на 15 суток! Оттого они такие "смелые", что чувствуют безнаказанность.
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    aleks19826
    aleks19826, 23.10.2021 19:57
    0
    На 50 секунде выходит типок с которым я б в спарринг встал бы. Давай устроим бой, чучело!!!!!
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