ВИДЕО. Бойня на поле. Матч Сумы — Перемога закончился массовой дракой

Поединок 15-го тура группы «Б» Второй лиги Украины «Сумы» — «Перемога» (1:3) завершился скандалом.

На последних минутах матча гости вели со счетом 3:1, на 90-й минуте отличился Вячеслав Велев, а на 93-й минуте — Ринар Валеев. С 73-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Сильченко.

Еще до финального свистка болельщики устроили массовую драку, которая началась на боковой линии, а затем продолжилась на поле. В ход пошел слезоточивый газ. Игроки гостей были вынуждены спешно скрыться в подтрибунных помещениях.