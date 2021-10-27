Хавбек Александрии: «А почему бы нам не сыграть даже в финале Кубка?»

Полузащитник «Александрии» Игорь Кирюханцев прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (5:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины:

«Тренер дал нам установку, что будем играть по тайму, чтобы равноценно получить нагрузку. У нас хороший коллектив, и мы настраиваемся на каждую игру, как на последнюю – это одно из ключевых наших заданий. Понятно, что хочется пройти как можно дальше, почему бы нам не сыграть даже в финале Кубка? Ставим только высокие цели перед собой», – сказал Кирюханцев.