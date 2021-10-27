Без четырех игроков основы. Известна заявка Шахтера на матч с Черноморцем

В матче 1/8 финала Кубка Украины «горняки» не смогут рассчитывать на нескольких исполнителей

  • 27.10.2021 11:29
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Без четырех игроков основы. Известна заявка Шахтера на матч с Черноморцем
© Футбол 1/2/3. Тарас Степаненко (слева)

27 октября в Одесса в 1/8 финала Кубка Украины «Шахтер» встретится с «Черноморцем».
 
К игре готовятся 22 футболиста. В Одессе «горняки» будут обходиться без Николая Матвиенко, который восстанавливается после повреждения, а также без Тараса Степаненко, Педриньо и Алана Патрика, замененных по разным причинам в последней игре с «Ворсклой».
 
Предварительная заявка
 
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
 
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь
 
Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков
 
Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо

Матч «Черноморец» – «Шахтер» состоится 27 октября в 19:30 на стадионе «Черноморец».

Источник — ФК Шахтер Донецк

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