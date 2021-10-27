Без четырех игроков основы. Известна заявка Шахтера на матч с Черноморцем

27 октября в Одесса в 1/8 финала Кубка Украины «Шахтер» встретится с «Черноморцем».



К игре готовятся 22 футболиста. В Одессе «горняки» будут обходиться без Николая Матвиенко, который восстанавливается после повреждения, а также без Тараса Степаненко, Педриньо и Алана Патрика, замененных по разным причинам в последней игре с «Ворсклой».



Предварительная заявка



Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин



Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь



Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков



Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо

Матч «Черноморец» – «Шахтер» состоится 27 октября в 19:30 на стадионе «Черноморец».