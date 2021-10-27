Юрий ВИРТ: «Права на ошибку нет»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против полтавской «Ворсклы».
«Незабитый пенальти помешал нам обыграть «Ворсклу» в домашнем поединке первого круга чемпионата. Но игра была, в общем-то, ровной, очень интересной. «Ворскла» сейчас – один из лидеров чемпионата. Полтавская команда – третья в турнирной таблице.
Завтра ожидаем тяжелую боевую кубочную игру. Права на ошибку нет. Если в чемпионате можно как-то исправить ситуацию в следующих матчах, то кубковое противостояние состоит из одной игры.
Потому завтра нам нужна максимальная концентрация. Если все подойдут с серьезным настроением на игру – можем рассчитывать на проход дальше», - сказал Вирт.
Напомним, матч «Верес» – «Ворскла» состоится на стадионе «Авангард» в Луцке в среду, 27-го октября. Начало – в 14:00.
Источник — ФК Верес
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