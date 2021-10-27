Бавария хочет купить лидера Лестера

«Бавария» хочет усилить свой состав полузащитником «Лестера» Юри Тилемансом.
Как сообщает Goal.com, мюнхенский клуб намерен сделать предложение по трансферу игрока следующим летом.
24-летний бельгийский хавбек является лидером «Лестера». В этом сезоне он сыграл 14 матчей, забил 3 гола и 3 результативные передачи.
Тилемансом также интересуется «Реал».
Источник — Goal.com
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