Реал присоединился к гонке за Тилемансом

Футболистом «Лестера» также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Барселона»

  • 08.09.2021 14:12
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Реал присоединился к гонке за Тилемансом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» заинтересован в выкупе контракта 24-летнего полузащитника «Лестера» и сборной Бельгии Юри Тилеманса.

Игроком также активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

Тилеманс защищает цвета «Лестера» после перехода из «Монако» летом 2019 года за €45 миллионов. В текущем сезоне Юри провел за «Лестер» четыре матча во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт игрока с «лисами» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Тилеманс составляет €55 миллионов.

В активе хавбека 44 матча за сборную Бельгии, где он забил 4 мяча.

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Источник — AS

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