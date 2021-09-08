Реал присоединился к гонке за Тилемансом

Мадридский «Реал» заинтересован в выкупе контракта 24-летнего полузащитника «Лестера» и сборной Бельгии Юри Тилеманса.
Игроком также активно интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
Тилеманс защищает цвета «Лестера» после перехода из «Монако» летом 2019 года за €45 миллионов. В текущем сезоне Юри провел за «Лестер» четыре матча во всех турнирах, где забил один гол.
Контракт игрока с «лисами» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Тилеманс составляет €55 миллионов.
В активе хавбека 44 матча за сборную Бельгии, где он забил 4 мяча.
Источник — AS
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