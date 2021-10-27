В среду, 27-го октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Мариуполь» и «Динамо».
Матч пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.С. Бойко, начало в 17:00.
«Мариуполь» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Динамо».
Источник — Sport.ua
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