Марсело не намерен возвращаться в Бразилию

После ухода из «Реала» защитник собирается поиграть в Европе

  • 27.10.2021 07:24
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Марсело не намерен возвращаться в Бразилию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ветеран «Реала» Марсело не намерен продолжать карьеру в Бразилии после ухода из клуба.

Ранее бразильский защитник сообщил руководству клуба, что покинет Мадрид в конце этого сезона, когда у него завершится контракт. В прессе сообщалось, что Марсело вернется в Бразилию, а именно в клуб «Флуминенсе». Однако другие источники отмечают, что сейчас футболист сфокусирован на игре за «Реал», а летом намерен найти себе другой европейский клуб.

В текущем сезоне футболист провел за «Реал» всего два матча во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость Марсело составляет €5 миллионов.

Источник — TNT Sports

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