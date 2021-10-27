Марсело не намерен возвращаться в Бразилию

Ветеран «Реала» Марсело не намерен продолжать карьеру в Бразилии после ухода из клуба.

Ранее бразильский защитник сообщил руководству клуба, что покинет Мадрид в конце этого сезона, когда у него завершится контракт. В прессе сообщалось, что Марсело вернется в Бразилию, а именно в клуб «Флуминенсе». Однако другие источники отмечают, что сейчас футболист сфокусирован на игре за «Реал», а летом намерен найти себе другой европейский клуб.

В текущем сезоне футболист провел за «Реал» всего два матча во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость Марсело составляет €5 миллионов.