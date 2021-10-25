Марсело сообщил Реалу об уходе из клуба

Контракт футболиста со «сливочными» истекает будущим летом

  • 25.10.2021 10:57
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Марсело сообщил Реалу об уходе из клуба
© Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний бразильский левый защитник «Реала» Марсело сообщил мадридскому клубу, что покинет команду по завершении сезона.

Контракт игрока со «сливочными» рассчитан до лета 2022 года, и он не намерен его продлевать. Вероятно, Марсело продолжит карьеру в бразильском «Флуминенсе».

Марсело защищает цвета «Реала» с зимы 2007 года после перехода из «Флуминенсе» за €6,5 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «Реал» всего два матча во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость Марсело составляет €5 миллионов.

Источник — El Nacional

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