Марсело сообщил Реалу об уходе из клуба

33-летний бразильский левый защитник «Реала» Марсело сообщил мадридскому клубу, что покинет команду по завершении сезона.

Контракт игрока со «сливочными» рассчитан до лета 2022 года, и он не намерен его продлевать. Вероятно, Марсело продолжит карьеру в бразильском «Флуминенсе».

Марсело защищает цвета «Реала» с зимы 2007 года после перехода из «Флуминенсе» за €6,5 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «Реал» всего два матча во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость Марсело составляет €5 миллионов.