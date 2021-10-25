Марсело сообщил Реалу об уходе из клуба

33-летний бразильский левый защитник «Реала» Марсело сообщил мадридскому клубу, что покинет команду по завершении сезона.
Контракт игрока со «сливочными» рассчитан до лета 2022 года, и он не намерен его продлевать. Вероятно, Марсело продолжит карьеру в бразильском «Флуминенсе».
Марсело защищает цвета «Реала» с зимы 2007 года после перехода из «Флуминенсе» за €6,5 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «Реал» всего два матча во всех турнирах.
Ориентировочная стоимость Марсело составляет €5 миллионов.
Источник — El Nacional
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