Два основных игрока Шахтера не сыграют с Черноморцем

У «горняков» кадровые потери

  • 27.10.2021 07:00
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Два основных игрока Шахтера не сыграют с Черноморцем
© ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Донецкий «Шахтер» в ближайшем матче не сможет рассчитывать на двух основных полузащитников. В игре Кубка Украины против «Черноморца» не сыграют Тарас Степаненко и Педриньо, которые получили травмы в матче чемпионата Украины с «Ворсклой».

Смогут ли они сыграть на выходных с «Десной», пока не известно.

Накануне «Шахтер» уделил внимание тактике и выходу в атаку, а во вторник, 26 октября, провел следующую тренировку в Святошино. Она длилась час и включала разминочную часть, квадраты, отработку оборонительных действий и двусторонку. Во второй половине дня «оранжево-черные» прилетели в Одессу.

Матч «Черноморец» – «Шахтер» состоится 27 октября в 19:30 на стадионе «Черноморец».

 

 

Источник — Footboom

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