КРИВЕНЦОВ: «У нас не было правильного баланса между линиями»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от «Александрии» (2:5) в матче 1/8 финала Кубка Украины:

«Думаю, игра в нашем исполнении смотрелась. Мы играли в атаку, много комбинировали. Наша команда проповедует комбинационный стиль футбола. Те моменты и ошибки, которые привели к забитым мячам – мы свои проблемы знаем. Я жду не дождусь зимы.

Ранее у нас Жичиков травмировался, и мы не успели найти правого защитника. С позиции правого защитника мы получаем голы и голевые передачи. У нас Фабиньо временно там играет, но он нападающий, а мы его используем справа. Мы потеряли из-за травм Женю Ткачука, поэтому Ченбая перевели в середину, где ему не очень комфортно.

«Александрия» наказала за то, что у нас не было правильного баланса между линиями. Когда группа игроков атакует, все футболисты должны быть готовы к потере мяча. Все зоны должны быть под контролем, все игроки разобраны. У нас сегодня это не получилось.

Победная серия сыграла злую шутку? Я не могу сказать, я не заметил этого. Так сложилось, это футбол. Я не могу сказать, что мы играли в плохой футбол. Наша задача номер 1 – чтобы команда играла и показывала атакующий футбол независимо от соперника. Дам, может быть, что-то не получается, да, много ошибок. Но мы все равно придем к тому, что наша команда будет играть так, как мы хотим.

Я доволен игрой команды, я недоволен результатом. Я не хочу выигрывать и проходить в Кубке как можно дальше, если у нас не будет игры. Мне не нужны случайные победы. Мы хотим создать машину, которая играет в футбол независимо от соперника и пытается большую часть времени быть с мячом.

Не хватило агрессии? Что значит агрессии? Не хватило мастерства. У Протасова момент при счете 0:0 – забивай. У Крыськива стопроцентный момент – забивай. Причем тут агрессия. Сегодня такой день, когда нам не повезло. До этого повезло, сегодня не повезло».