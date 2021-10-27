Юрий ГУРА: «Хорошая победа. Особенно порадовал Эмиль Мустафаев»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал победу над «Металлистом 1925» (5:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины:

«Все ребята порадовали. Мы чуть видоизменили состав, дали некоторым ребятам отдохнуть. Дали сыграть молодежи и тем, у кого мало игрового время. Порадовал Эмиль Мустафаев, все порадовали – результат положительный.

Мы знали, что «Металлист 1925» играет в интересный футбол. Много комбинируют, хорошее взаимодействие, у них хороший, настырный нападающий. Наша задача была – сначала посмотреть, как они начнут. И затем проводить быстрые атаки, низко не садиться, побыстрее доставлять мяч в последнюю треть. Передачи доходили, и это получалось. Наши замены были запланированными, у нас непростая игра с «Рухом», мы это уже планировали.

У команды соперника явно не хватало Батюшина, который дает креатив. Может, его поберегли, или травма. Проблемы «Металлиста 1925» в обороне просматривались, но они могли начать по-другому. Мы хотели закрыть середину, чтобы у соперника не было проникающих передач, это у нас получалось. Середину закрыли, но были фланговые передачи, даже когда нам забивали гола, Юра там не успел. В целом справились.

Голевые передачи Спинелли? Эти качества у него есть, просто он еще не адаптировался. Юрий Копына сделал шедевральный гол. Мустафаев тоже отлично. И Денис Устименко зацепился за мяч. Кирюханцев здорово сыграл. Конкуренция за основу? Жизнь футбольная такая. Всегда борьба за состав должна быть. Ротация была с учетом, что у нас впереди игра с «Рухом». У нас 27 игроков в команде, всем стараемся давать играть».