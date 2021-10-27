Вильярреал отыграл два мяча в концовке игры с Кадисом

26 октября состоялись три матча 11-го тура чемпионата Испании

  • 27.10.2021 00:32
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Вильярреал отыграл два мяча в концовке игры с Кадисом
© Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября состоялись три матча 11-го тура чемпионата Испании.

«Вильярреал» отыграл два мяча в концовке игры с «Кадисом» и достиг ничьей (3:3). У гостей хет-трик оформил Энтони Лосано.

«Алавес» победил «Эльче» (1:0). Единственный гол на 47-й минуте забил хавбек Мамаду Лум.

Лига 1. 11-й тур

«Алавес»  «Эльче»  1:0

Гол: Лум, 47.

«Эспаньол» – «Атлетик» – 1:1

Голы: Де Томас, 33 – Иньяки Уильямс, 52.

«Вильярреал» – «Кадис» – 3:3

Голы: Торрес, 43, Диа, 80, Груневелд, 90+5 – Лосано, 14, 45+1, 52.

Турнирная таблица чемпионата Испании

Источник — Sport.ua

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