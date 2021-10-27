26 октября состоялись три матча 11-го тура чемпионата Испании.
«Вильярреал» отыграл два мяча в концовке игры с «Кадисом» и достиг ничьей (3:3). У гостей хет-трик оформил Энтони Лосано.
«Алавес» победил «Эльче» (1:0). Единственный гол на 47-й минуте забил хавбек Мамаду Лум.
Лига 1. 11-й тур
«Алавес» – «Эльче» – 1:0
Гол: Лум, 47.
«Эспаньол» – «Атлетик» – 1:1
Голы: Де Томас, 33 – Иньяки Уильямс, 52.
«Вильярреал» – «Кадис» – 3:3
Голы: Торрес, 43, Диа, 80, Груневелд, 90+5 – Лосано, 14, 45+1, 52.
Турнирная таблица чемпионата Испании
Источник — Sport.ua
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