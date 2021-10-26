10-й тур
Милан
1 : 0
Торино
26.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Жиру принес победу. Милан выиграл у Торино и стал лидером Серии A

26 октября в матче 10-го тура чемпионата Италии был забит только один гол

  • 26.10.2021 23:45
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ВИДЕО. Жиру принес победу. Милан выиграл у Торино и стал лидером Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября в матче 10-го тура чемпионата Италии «Милан» минимально победил «Торино» (1:0).

Единственный гол на 14-й минуте матча забил форвард Оливье Жиру.

Теперь «Милан» с 28 очками стал лидером Серии А, опережая «Наполи» на 3 очка, однако у неаполитанцев одна игра в запасе.

Серия A. 10-й тур

«Милан» – «Торино» – 1:0

Гол: Оливье Жиру, 14.

«Милан»: Тэтэрушану, Романьоли (Кьер, 46), Калабрия, Томори, Калюлю (Эрнандес, 46), Крунич (Беннасер, 66), Кессье, Тонали (Бакайоко, 65), Жиру (Ибрагимович, 87), Леау, Салемакерс.

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Эйна (Дзадза, 80), Буонджорно (Родригес, 46), Бремер, Синго (Войвода, 75), Линетти (Прат, 54), Лукич, Побега, Белотти (Санабрия, 54), Брекало.

Предупреждения: Буонджорно, 5. Романьоли, 10. Синго, 24. Калюлю, 34. Побега, 57. Бакайоко, 90+3.

Судья: Аурелиано (Италия).

26 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Турнирная таблица чемпионата Италии

События матча
14' ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).

Источник — Sport.ua

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