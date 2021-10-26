ВИДЕО. Жиру принес победу. Милан выиграл у Торино и стал лидером Серии A

26 октября в матче 10-го тура чемпионата Италии «Милан» минимально победил «Торино» (1:0).
Единственный гол на 14-й минуте матча забил форвард Оливье Жиру.
Теперь «Милан» с 28 очками стал лидером Серии А, опережая «Наполи» на 3 очка, однако у неаполитанцев одна игра в запасе.
Серия A. 10-й тур
«Милан» – «Торино» – 1:0
Гол: Оливье Жиру, 14.
«Милан»: Тэтэрушану, Романьоли (Кьер, 46), Калабрия, Томори, Калюлю (Эрнандес, 46), Крунич (Беннасер, 66), Кессье, Тонали (Бакайоко, 65), Жиру (Ибрагимович, 87), Леау, Салемакерс.
«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Эйна (Дзадза, 80), Буонджорно (Родригес, 46), Бремер, Синго (Войвода, 75), Линетти (Прат, 54), Лукич, Побега, Белотти (Санабрия, 54), Брекало.
Предупреждения: Буонджорно, 5. Романьоли, 10. Синго, 24. Калюлю, 34. Побега, 57. Бакайоко, 90+3.
Судья: Аурелиано (Италия).
26 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Турнирная таблица чемпионата Италии
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
Источник — Sport.ua
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