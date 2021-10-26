ЦЫГАНЫК: «Не знаю, что должно случиться, чтобы Мариуполь прошел Динамо»

Известный украинский журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Украины «Мариуполь» – «Динамо».



«Слабый сейчас «Мариуполь». Очень слабый. Этот клуб никому не нужен. Мне жаль Остапа Маркевича, которого хорошо знаю. Его бросили на произвол судьбы, мне так кажется. Нехорошая ситуация сложилась в команде.



«Динамо» на серьезно высшем уровне. Не знаю, что должно случиться, чтобы произошла сенсация в Кубке Украины и «Мариуполь» сумел пройти в четвертьфинал.



Сделаю ставку, что «Динамо» забьет более 2,5 голов.



Думаю, что Мирча Луческу сделает ротацию на два матча с «Мариуполем». Сперва одна половина резервистов сыграет в Кубке, а через пару дней вторая группа сыграет в чемпионате. Сейчас важно давать игровую практику основным футболистам, чтобы были в тонусе накануне встречи с «Барселоной».



После первого поединка в Испании у меня сложилось впечатление, что украинцы могут сыграть гораздо лучше. Почему бы не рискнуть и не сыграть с «Барселоной» в футбол? Можно и выиграть!», – сказал Цыганык.

Матч «Мариуполь» – «Динамо» пройдет в среду, 27 октября, в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко, начало – в 17:00.