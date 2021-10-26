ЦЫГАНЫК: «Не знаю, что должно случиться, чтобы Мариуполь прошел Динамо»

Специалист не оставляет шансов азовцам в матче 1/8 финала Кубка Украины

  • 26.10.2021 21:00
  • 1105 просмотров
  • 12 комментариев
ЦЫГАНЫК: «Не знаю, что должно случиться, чтобы Мариуполь прошел Динамо»
© ФК Динамо Киев. Александр Тымчик

Известный украинский журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Украины «Мариуполь» – «Динамо».
 
«Слабый сейчас «Мариуполь». Очень слабый. Этот клуб никому не нужен. Мне жаль Остапа Маркевича, которого хорошо знаю. Его бросили на произвол судьбы, мне так кажется. Нехорошая ситуация сложилась в команде.
 
«Динамо» на серьезно высшем уровне. Не знаю, что должно случиться, чтобы произошла сенсация в Кубке Украины и «Мариуполь» сумел пройти в четвертьфинал.
 
Сделаю ставку, что «Динамо» забьет более 2,5 голов.
 
Думаю, что Мирча Луческу сделает ротацию на два матча с «Мариуполем». Сперва одна половина резервистов сыграет в Кубке, а через пару дней вторая группа сыграет в чемпионате. Сейчас важно давать игровую практику основным футболистам, чтобы были в тонусе накануне встречи с «Барселоной».
 
После первого поединка в Испании у меня сложилось впечатление, что украинцы могут сыграть гораздо лучше. Почему бы не рискнуть и не сыграть с «Барселоной» в футбол? Можно и выиграть!», – сказал Цыганык.

Матч «Мариуполь» – «Динамо» пройдет в среду, 27 октября, в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко, начало – в 17:00.

Источник — Рейтинг букмекеров

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vaso1310
    Vaso1310, 26.10.2021 21:32
    +3
    "Експерт" забуває про прислів'я, що раз на рік і Маріуполь виграє.
    Ссылка
    Lion
    Lion, 26.10.2021 21:49
    +2
    zzg77, 26.10.2021 21:25
    Два пенальти в ворота Динамо и три удаления у киевлян!
    Это возможно только для динамо а не для мариуполя....
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 26.10.2021 21:17
    +2
    Не стоит относится с недооценкой даже к шахтеру -2
    Ближайшая ротация должна показать за что ее можно ставить в основу
    Ссылка
    Baton
    online
    Baton, 26.10.2021 22:10
    0
    А Шахта тоже булки расслабила, купили Дзерби - этого невростеника и шо?
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    Baton
    online
    Baton, 26.10.2021 22:05
    0
    Приятно осознавать что есть человеки верящие в ЭТО Динамо, шлак буратин Динамо тоже очень рад, что в них верят, потому-как больше такие деньги они не заработают нигде....
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    Bimba
    Bimba, 26.10.2021 22:00
    0
    Зараз усцуся! Динаймо виграє цей матч, а потім обосреться в Європі. Ось і весь запал!
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    Baton
    online
    Baton, 26.10.2021 21:54
    0
    APL, 26.10.2021 21:14
    Ти шо то попутав? Не проти босів, а проти ворогів босів.
    Я это и имел ввиду, боссы будут играть против клонов своих врагов. На пари матче холодно и не знают кому ставку отдать
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    zzg77
    zzg77, 26.10.2021 21:25
    0
    Два пенальти в ворота Динамо и три удаления у киевлян!
    Ссылка
    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 26.10.2021 21:54 (изменен)
    -1
    Вони хоча і дітлахи, але психанути можуть конкретно! Тому булки нам розтрощати не можно, бо потім джопець може зудіти завдовж всього міжсезоння....
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    дерьНАМО и петросяНЫК💩
    дерьНАМО и петросяНЫК💩, 26.10.2021 21:37 (изменен)
    -1
    А дырочка будет в Мариуполе играть?Что уже страх перебороли трусишки
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    APL
    APL, 26.10.2021 21:14
    -1
    Baton, 26.10.2021 21:09
    Это ж какой слепой жребий в Украине!!! Два фарма играют против своих БОССОВ, при чём в один день! Морец и Мара против Дынама и Шахта.
    Ти шо то попутав? Не проти босів, а проти ворогів босів.
    Ссылка
    Baton
    online
    Baton, 26.10.2021 21:09
    -2
    Это ж какой слепой жребий в Украине!!! Два фарма играют против своих БОССОВ, при чём в один день! Морец и Мара против Дынама и Шахта.
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