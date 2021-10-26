Престон Норт Энд

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Ливерпуль
27.10.2021 21:45

Престон - Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

Мерсисайдцы должны малой кровью пройти представителя Чемпионшипа

  • 26.10.2021 19:20
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Престон - Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 27 октября, в Престона на арене «Дипдейл» состоится матч 1/8 финала розыгрыша Кубка английской лиги, в котором «Престон» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по Киеву.

«Престон»

 

Команда шотландца Френки Макэвоя благополучно миновала уже три стадии кубкового турнира. На первом этапе – 1/64 финала – она на выезде расправилась со счетом 3:0 с «Мансфилд Таун» из Второй лиги. Затем также на выезде был сломлен «Моркам» из Первой лиги – 4:2. А в 1/16-й «неуязвимые» уже дома разгромили еще одного полпреда Первой лиги «Челтенхэм» - 4:1.

К сожалению, в Чемпионшипе дела у «Престона» идут не столь успешно, как в Кубке английской лиги. После 14 туров «лилейно-белые» занимают в турнирной таблице 19 место, имея в активе 15 очков. В трех матчах подопечные Макэвоя выиграли, шесть раз довольствовались ничьими и пять раз проиграли. В родных стенах «Престон» по три раза выиграл и сыграл вничью, а в одном поединке проиграл.

«Ливерпуль»

 

Подопечные Юргена Клоппа провели пока в кубковом турнире только одну игру. На стадии 1/16 финала, когда в борьбу включились все клубы АПЛ, они на выезде без вопросов разобрались с «Норвичем» - 3:0.

Без неудач обходится «Ливерпуль» и в чемпионате Англии текущего сезона. В 9-ти матчах «красные» добились шести побед при трех ничьих. Как следствие, имея в активе 21 очко, они в турнирной таблице АПЛ занимают второе место. Выше них только «Челси», у которого 22 пункта.

В выездных поединках текущей кампании АПЛ мерсисайдцы набрали 13 очков из 15 возможных. Они поочередно разгромили на выезде «Норвич» (3:0) и «Лидс» (3:0), затем сыграли 3:3 с «Брентфордом», после чего по 5:0 укатали друг за другом «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед», который был разбит в минувший уик-энд.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Ливерпуль» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с 1,35 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Престон»: Радд – Стори, Бауэр, Хьюз, Рафферти, Уайтмен, Ледсон, Эйр, Поттс, Джонсон, Якобсен.

«Ливерпуль»: Келлехер – Уильямс, Гомес, Матип, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Джонс, Минамино, Гордон, Ориги.

27 октября, среда

«Престон» - «Ливерпуль»
Престон. Стадион «Дипдейл». 21:45
ТВ-трансляция – нет
Прогноз Sport.ua — 0:2
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Happysloth
    Happysloth, 26.10.2021 19:31
    0
    Автор настільки топить за Манків, що уявив що то Ліверпуль сам себе укатав 5:0. Чудово.
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