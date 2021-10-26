Во вторник, 26 октября, женская сборная Украины сыграла матч квалификации чемпионата мира 2023 против сборной Испании. Игра прошла в Ковалевке на стадионе «Колос».
Украина – Испания – 0:6. Фиаско в Ковалевке. Видео голов и обзор матча
Голы: Путельяс, 9, Саррьеги, 33, 82, Эйсагирре, 68, Апанащенко, 84 (автогол). Редондо 90+2.
ГОЛ! 0:1. Путельяс, 9 мин.
ГОЛ! 0:2. Саррьеги, 33 мин.
ГОЛ! 0:3. Эйсагирре, 68 мин.
ГОЛ! 0:4. Саррьеги, 82 мин.
ГОЛ! 0:5. Апанащенко, 84 мин (автогол)
ГОЛ! 0:6. Редондо 90+2 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Источник — Sport.ua
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