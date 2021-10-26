Возвращение года. Ванда Нара передумала разводиться с Икарди

Победила любовь

  • 26.10.2021 18:50
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Возвращение года. Ванда Нара передумала разводиться с Икарди
© Инстаграм Ванды Нары

Ванда Нара, жена и агент 28-летнего аргентинского форварда ПСЖ Мауро Икарди, передумала разводиться со звездным футболистом.
 
«Фотографии, которые я публиковала последние несколько месяцев, показывают, насколько хорошо нам было и насколько мы были счастливы. Случившееся меня сильно ранило. Каждый день я просила Мауро о разводе. Когда он понял, что обратного пути нет, то сказал мне, что так не может продолжаться, и если разлука – единственный способ положить конец боли, то мы это сделаем. Мы пошли к адвокату. Через два дня Мауро согласился на все условия, и мы подписали соглашение.
 
На следующий день он написал мне то, что никто никогда не писал: «Я отдал тебе всё, и у тебя есть всё. Надеюсь, ты будешь счастлива, потому что это сделает меня счастливым». И тут я поняла кое-что: даже имея все, у меня ничего нет, если я не с ним. Я уверена, что плохое время, которое мы пережили, укрепит нас как пару и семью. Важно то, что у нас обоих была свобода, которая могла положить конец нашей восьмилетней истории. Но мы свободно сделали выбор. Я люблю тебя, Мауро Икарди», – написала Ванда в инстаграме.

Ранее Ванда обвинила мужа в супружеской измене и удалила все совместные фото.
 
Пара поженилась 27 мая 2014 года. У супругов две общие дочери. С 2008 по 2013 годы Ванда была замужем за футболистом Макси Лопесом, родила троих сыновей.

Источник — Instagram

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