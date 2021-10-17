«Убил семью ради проститутки». Жена Икарди обвинила супруга в измене

Ванда Нара, жена и агент 28-летнего аргентинского форварда ПСЖ Мауро Икарди, публично обвинила своего супруга в измене.

«Ты убил еще одну семью ради проститутки!», — написала Ванда в Instagram. Затем она удалила все совместные фотографии с мужем.

Пара поженилась 27 мая 2014 года. У супругов две общие дочери. С 2008 по 2013 годы Ванда была замужем за футболистом Макси Лопесом, родила троих сыновей.

В текущем сезоне Икарди провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.