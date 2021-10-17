«Убил семью ради проститутки». Жена Икарди обвинила супруга в измене

Ванда Нара удалила все совместные фотографии с футболистом

  • 17.10.2021 08:38
  • 1452 просмотра
  • 4 комментария
«Убил семью ради проститутки». Жена Икарди обвинила супруга в измене
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ванда Нара, жена и агент 28-летнего аргентинского форварда ПСЖ Мауро Икарди, публично обвинила своего супруга в измене.

«Ты убил еще одну семью ради проститутки!», — написала Ванда в Instagram. Затем она удалила все совместные фотографии с мужем.

Пара поженилась 27 мая 2014 года. У супругов две общие дочери. С 2008 по 2013 годы Ванда была замужем за футболистом Макси Лопесом, родила троих сыновей.

В текущем сезоне Икарди провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Источник — Instagram

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Akella_147
    online
    Akella_147, 17.10.2021 08:59
    +1
    Женился с первого перепихона)
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 17.10.2021 09:10
    0
    slavaukraini, 17.10.2021 08:57
    С 2008 по 2013 годы Ванда была замужем за футболистом Макси Лопесом, родила троих сыновей.
    ---
    ни разу не проститутка, просто очень футбол любит
    По твоему все разведенные женщины пооститутки ? Что ты несешь??
    Ссылка
    slavaukraini
    online
    slavaukraini, 17.10.2021 08:57 (изменен)
    0
    С 2008 по 2013 годы Ванда была замужем за футболистом Макси Лопесом, родила троих сыновей.
    ---
    ни разу не проститутка, просто очень футбол любит
    Ссылка
    slavaukraini
    online
    slavaukraini, 17.10.2021 08:55
    0
    а сама то кто, не проститутка, или типа у вас любовь с первого айфона?
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