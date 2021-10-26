Во вторник, 26 октября, женская сборная Украины играет в квалификации чемпионата мира 2023 против сборной Испании. Матч проходит в Ковалевке на стадионе «Колос», начало игры – в 17:00.

В первом матче украинки победили аутсайдера группы, сборную Фарерских островов (4:0). В группу также входят национальные сборные Шотландии и Венгрии.

Турнирная таблица квалификации ЧМ-2023 среди женщин

Украина – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

ГОЛ! 0:1. Путельяс, 9 мин.