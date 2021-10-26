Во вторник, 26 октября, женская сборная Украины играет в квалификации чемпионата мира 2023 против сборной Испании. Матч проходит в Ковалевке на стадионе «Колос», начало игры – в 17:00.
В первом матче украинки победили аутсайдера группы, сборную Фарерских островов (4:0). В группу также входят национальные сборные Шотландии и Венгрии.
Турнирная таблица квалификации ЧМ-2023 среди женщин
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
ГОЛ! 0:1. Путельяс, 9 мин.
Источник — Sport.ua
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