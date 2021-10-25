Украина – Испания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира женского чемпионата мира

  • 25.10.2021 22:06
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Украина – Испания. Текстовая трансляция матча
© uafwomen

Во вторник, 26 октября, женская сборная Украины сыграет во втором матче отборочного турнира чемпионата мира, который состоится в 2023 году, против сборной Испании. Матч пройдет в Коваливке на стадионе «Колос» и начнется в 17:00.

В первом матче украинки играли против аутсайдера группы - сборной Фарерских островов. Была одержана убедительная победа со счетом 4:0, голы забили Козлова, Кравчук, Бойченко и Корсун. Однако матч с испанками будет на порядок сложнее, ведь эта сборная является явным фаворитом группы. Например, те же Фареры получили в свои ворота десять «сухих» мячей, а в двух матчах вместе «красные фурии» забили семнадцать голов, не пропустив ни одного. Напомним, что, кроме завтрашних соперников и Фарерских островов, в нашу группу входят национальные сборные Шотландии и Венгрии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина - Испания.

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Источник — Sport.ua

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