ВИДЕО. Моуриньо подсказывал игрокам Ромы даже после удаления со скамейки

В воскресенье, 24 октября «Рома» в девятом туре Серии А дома сыграла вничью 0:0 с «Наполи». По ходу матча наставник римлян Жозе Моуриньо был удален со скамейки запасных.

Однако, даже оказавшись на трибунах, Моуриньо делал все возможное, чтобы подсказывать своим подопечным:

«Когда у тебя нет билета, и ты отчаянно хочешь посмотреть классный футбольный матч», - так описал это видео сам Моуриньо.