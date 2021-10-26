ВИДЕО. Моуриньо подсказывал игрокам Ромы даже после удаления со скамейки

В воскресенье, 24 октября «Рома» в девятом туре Серии А дома сыграла вничью 0:0 с «Наполи». По ходу матча наставник римлян Жозе Моуриньо был удален со скамейки запасных.
Однако, даже оказавшись на трибунах, Моуриньо делал все возможное, чтобы подсказывать своим подопечным:
«Когда у тебя нет билета, и ты отчаянно хочешь посмотреть классный футбольный матч», - так описал это видео сам Моуриньо.
Источник — Instagram
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