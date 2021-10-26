Збигнев БОНЕК: «Боюсь, Месси выиграет Золотой мяч»

Легендарный поляк – о претендентах на Золотой мяч

  • 26.10.2021 16:34
  • 685 просмотров
  • 2 комментария
Збигнев БОНЕК: «Боюсь, Месси выиграет Золотой мяч»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Збигнев Бонек и Роберт Левандовски

Глава Федерации футбола Польши Збигнев Бонек поделился своим мнением по поводу того, кто выиграет Золотой мяч-2021:

«Если бы Жоржиньо забил пенальти в финале — он бы взял Золотой мяч, но тогда на арену вышел Доннарумма. 

Голосует Африка, голосует Америка — все голосуют. Там знают только Роналду и Месси, который выиграл Кубок Америки. Боюсь, по этой причине он и Золотой мяч выиграет.

По-моему, есть три игрока, которые достойны приза: Жоржиньо, Месси и Левандовски. Я считаю, что лучший – Роберт. Не знаю, почему в прошлом году ему не вручили приз, когда он так играл и выиграл все.

Награду должен получить тот, кто выиграл с командой что-то существенное. Все мы знаем, что Месси – футболист другой категории, но Жоржиньо выиграл все. Тем не менее, болею за Левандовски».

Источник — TMW

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Barsa_che
    Barsa_che, 26.10.2021 17:26
    0
    Месси не только выиграл кубок Америки, а был еще лучшим бомбардиром, лучшим ассистентом и лучшим игроком этого турнира! В финале команда Месси, обыграла не кого нибудь, а сборную Бразилии, при чем на их поле, на знаменитом стадионе Марракана. А еще Месси, в составе Барселоны, выиграл кубок Испании, а в чемпионате Испании был лучшим бомбардиром, забив 30 мячей! И все это в этом году! Месси заслужил седьмой золотой мяч!
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    Graider
    Graider, 26.10.2021 17:22
    0
    хто такий Жоржиньо?
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