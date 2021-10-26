Збигнев БОНЕК: «Боюсь, Месси выиграет Золотой мяч»

Глава Федерации футбола Польши Збигнев Бонек поделился своим мнением по поводу того, кто выиграет Золотой мяч-2021:

«Если бы Жоржиньо забил пенальти в финале — он бы взял Золотой мяч, но тогда на арену вышел Доннарумма.

Голосует Африка, голосует Америка — все голосуют. Там знают только Роналду и Месси, который выиграл Кубок Америки. Боюсь, по этой причине он и Золотой мяч выиграет.

По-моему, есть три игрока, которые достойны приза: Жоржиньо, Месси и Левандовски. Я считаю, что лучший – Роберт. Не знаю, почему в прошлом году ему не вручили приз, когда он так играл и выиграл все.

Награду должен получить тот, кто выиграл с командой что-то существенное. Все мы знаем, что Месси – футболист другой категории, но Жоржиньо выиграл все. Тем не менее, болею за Левандовски».