Остап МАРКЕВИЧ: «Зимой Мариуполю необходимо будет усиление»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от двух матчей против «Динамо» Киев – в Кубке Украины (27 октября) и в УПЛ (30 октября):

— Впереди два матча с «Динамо»: в Кубке и чемпионате. Возможно, Вы на какой-то одной игре сделайте акцент?

— Мы постараемся дать бой в двух играх. Для этого же и существует футбол – чтобы играть до конца в каждой игре. Мы будем играть на победу в двух играх.

— Возможно, в одном из матчей Вы проведете ротацию?

— В составе будут изменения. Это естественно и логично. Играть через два дня следующий матч – тяжело. И, безусловно, мы этот фактор учтем и внесем коррективы в тактику на каждую игру и стратегию двух игр. Будем думать.

— «Динамо» привыкло играть «первым номером», «Мариуполь» тоже любит играть в атакующий футбол. Возможно, с киевлянами будете играть обороны?

— Посмотрим. Это будут интересные игры.

— В свете последних неудачных игр, какой психологический климат в команде? Видно, что на тренировках ребята смеются, улыбаются. И Вы, как главный тренер, видите пути выхода из этой неудачной полосы? Возможно, Вы уже общались с президентом или вице-президентом клуба?

— Путь один – это победы! Во-вторых, я действительно общался с руководством и мы пришли к такому пункту, что команде зимой необходимо будет усиление. Но до зимы у нас еще будут игры, в которых мы должны взять максимум очков. И мы будем к этому стремиться.