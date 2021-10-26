Остап МАРКЕВИЧ: «Зимой Мариуполю необходимо будет усиление»

Наставник «Мариуполя» - о матчах против «Динамо»

  • 26.10.2021 16:03
  • 358 просмотров
  • 3 комментария
Остап МАРКЕВИЧ: «Зимой Мариуполю необходимо будет усиление»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился ожиданиями от двух матчей против «Динамо» Киев – в Кубке Украины (27 октября) и в УПЛ (30 октября):

— Впереди два матча с «Динамо»: в Кубке и чемпионате. Возможно, Вы на какой-то одной игре сделайте акцент?
— Мы постараемся дать бой в двух играх. Для этого же и существует футбол – чтобы играть до конца в каждой игре. Мы будем играть на победу в двух играх.

— Возможно, в одном из матчей Вы проведете ротацию?
— В составе будут изменения. Это естественно и логично. Играть через два дня следующий матч – тяжело. И, безусловно, мы этот фактор учтем и внесем коррективы в тактику на каждую игру и стратегию двух игр. Будем думать.

— «Динамо» привыкло играть «первым номером», «Мариуполь» тоже любит играть в атакующий футбол. Возможно, с киевлянами будете играть обороны?
— Посмотрим. Это будут интересные игры.

— В свете последних неудачных игр, какой психологический климат в команде? Видно, что на тренировках ребята смеются, улыбаются. И Вы, как главный тренер, видите пути выхода из этой неудачной полосы? Возможно, Вы уже общались с президентом или вице-президентом клуба?
— Путь один – это победы! Во-вторых, я действительно общался с руководством и мы пришли к такому пункту, что команде зимой необходимо будет усиление. Но до зимы у нас еще будут игры, в которых мы должны взять максимум очков. И мы будем к этому стремиться.

Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Meotida73
    Meotida73, 26.10.2021 16:10
    +3
    Прежде всего надо убрать горе- тренера как ты.И выгнать всю кротоферму.Это я как мариуполец тебе заявляю и так думает 100 процентов городских футбольных болельщиков.
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    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 26.10.2021 16:18 (изменен)
    +1
    — Попереду два матчі з «Динамо»: у Кубку та чемпіонаті. Можливо, Ви на якійсь одній грі зробите акцент?
    — Ми намагатимемося дати бій у двох іграх. Для цього ж і існує Маріуполь – щоб грати до кінця у кожній грі проти Динамо та відбирати якомога більше очок у них. (Допомагати таким чином основній команді здобувати "Золото" чемпіонату та кубок)
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    APL
    online
    APL, 26.10.2021 17:14
    0
    Meotida73, 26.10.2021 16:10
    Прежде всего надо убрать горе- тренера как ты.И выгнать всю кротоферму.Это я как мариуполец тебе заявляю и так думает 100 процентов городских футбольных болельщиков.
    Ось тут на рахунок орендованих гравців я з вами згоден, це ж стосується і Одеси ( я вболівальник ДК)
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