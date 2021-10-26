В среду, 27 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором «Вест Хэм» примет «Манчестер Сити».
Поединок пройдет в Лондоне на «Олимпийском стадионе». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч Кубка лиги
В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Источник — Sport.ua
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