Тьерри АНРИ: «Месси отрезан от команды в ПСЖ»

Легендарный форвард – о положении Лионеля Месси

  • 26.10.2021 15:07
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Тьерри АНРИ: «Месси отрезан от команды в ПСЖ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Экс-партнер Лионеля Месси по «Барселоне» Тьерри Анри прокомментировал проблемы аргентинца с адаптацией в ПСЖ:

«Месси отрезан от команды и редко встречается с мячом. Я не говорю, что ему плохо в ПСЖ, но он изолирован. Мне кажется, Месси приносил бы больше пользы играя в центре. У него не самый удачный период сейчас, а в центре он смог бы делать разницу.

Нужно найти решение, чтобы совместить Месси, Неймара и Мбаппе на поле. Месси мало участвует в атаках команды».

В нынешнем сезоне на счету Месси 3 гола в 7 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В Лиге 1 аргентинец пока что не забивал ни разу.

Ранее сообщалось о том, что Анри может возглавить «Барселону».

Источник — Marca

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