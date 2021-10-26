Тьерри АНРИ: «Месси отрезан от команды в ПСЖ»

Экс-партнер Лионеля Месси по «Барселоне» Тьерри Анри прокомментировал проблемы аргентинца с адаптацией в ПСЖ:

«Месси отрезан от команды и редко встречается с мячом. Я не говорю, что ему плохо в ПСЖ, но он изолирован. Мне кажется, Месси приносил бы больше пользы играя в центре. У него не самый удачный период сейчас, а в центре он смог бы делать разницу.

Нужно найти решение, чтобы совместить Месси, Неймара и Мбаппе на поле. Месси мало участвует в атаках команды».

В нынешнем сезоне на счету Месси 3 гола в 7 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В Лиге 1 аргентинец пока что не забивал ни разу.

Ранее сообщалось о том, что Анри может возглавить «Барселону».