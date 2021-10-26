Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Цель Днепра-1 – еврокубки»

Защитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич рассказал о том, какие задачи стоят перед командой в нынешнем сезоне:

«Чемпионат за один матч не выиграешь. Необходимо набирать очки с теми командами, с которыми мы обязаны это делать. Мы боремся и будем бороться, ведь наша цель — еврокубки».

Ранее «Днепр-1» в 12-м туре УПЛ проиграл 0:2 «Динамо». Сейчас «Днепр-1» идет пятым в турнирной таблице УПЛ.