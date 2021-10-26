Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Цель Днепра-1 – еврокубки»

Защитник «Днепра-1» - о задачах команды на сезон

  • 26.10.2021 14:38
  • 209 просмотров
  • 1 комментарий
Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Цель Днепра-1 – еврокубки»
© СК Днепр-1. Валерий Лучкевич

Защитник «Днепра-1» Валерий Лучкевич рассказал о том, какие задачи стоят перед командой в нынешнем сезоне:

«Чемпионат за один матч не выиграешь. Необходимо набирать очки с теми командами, с которыми мы обязаны это делать. Мы боремся и будем бороться, ведь наша цель — еврокубки».

Ранее «Днепр-1» в 12-м туре УПЛ проиграл 0:2 «Динамо». Сейчас «Днепр-1» идет пятым в турнирной таблице УПЛ.

Источник — ПроФутбол

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 26.10.2021 15:27
    -3
    Та да, если так будете сливать матчи развпятьлетним автобусникам, ага.
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