Марта КОСТЮК: «За последний год я набралась опыта»

Украинская теннисистка – о победе над Бернардой Перой

  • 26.10.2021 14:24
  • 242 просмотра
  • 0 комментариев
Марта КОСТЮК: «За последний год я набралась опыта»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Марта Костюк прокомментировала свою победу над Бернардой Перой в первом раунде турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния):

«Сегодня я хорошо чувствовала себя на подаче до счета 4-1 во второй партии. Я уверенно проводила свои геймы, поэтому на приеме была более расслабленной. Думала, что даже если что-то пойдет не так, то на подаче я смогу удержать свои геймы. Соперница очень мощно пробивает по мячу, думаю, что я справилась с этой скоростью.

В чем я вижу прогресс в своей игре за последний год? Было много чего, над чем я работала. Очень важно быть дисциплинированной. Я не говорю о таких вещах, как идти вовремя спать, а именно о выборе ударов.

Думаю, что за последние недели я смогла разобраться, как с этим справляться в важные моменты, чтобы не принимать неверные решения. Также я набралась опыта, хоть я и много соревнований пропустила, но я много тренировалась и матчей много провела. Думаю, что я смогла стать лучше».

Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности