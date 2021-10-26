Марта КОСТЮК: «За последний год я набралась опыта»

Марта Костюк прокомментировала свою победу над Бернардой Перой в первом раунде турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния):

«Сегодня я хорошо чувствовала себя на подаче до счета 4-1 во второй партии. Я уверенно проводила свои геймы, поэтому на приеме была более расслабленной. Думала, что даже если что-то пойдет не так, то на подаче я смогу удержать свои геймы. Соперница очень мощно пробивает по мячу, думаю, что я справилась с этой скоростью.

В чем я вижу прогресс в своей игре за последний год? Было много чего, над чем я работала. Очень важно быть дисциплинированной. Я не говорю о таких вещах, как идти вовремя спать, а именно о выборе ударов.

Думаю, что за последние недели я смогла разобраться, как с этим справляться в важные моменты, чтобы не принимать неверные решения. Также я набралась опыта, хоть я и много соревнований пропустила, но я много тренировалась и матчей много провела. Думаю, что я смогла стать лучше».