Адвокат: «Смерть Марадоны? Решение семьи было сумасшествием»

Адвокат Диего Марадоны рассказал о том, что стало причиной смерти легендарного аргентинца в ноябре прошлого года:

«Врачами было сделано много ошибок. Марадона умер, потому что его сердце взорвалось. Ранее я сообщил всем о состоянии Диего.

Но после его смерти мы поняли, что это произошло из-за количества воды, которое скопилоись в теле. Решение семьи лечить его дома было сумасшедшим. Было необходимо, чтобы он оставался в клинике».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут товарищеский матч в честь Марадоны.