Адвокат: «Смерть Марадоны? Решение семьи было сумасшествием»

Адвокат Диего Марадоны – о смерти легендарного аргентинца

  • 26.10.2021 13:04
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Адвокат: «Смерть Марадоны? Решение семьи было сумасшествием»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Марадона

Адвокат Диего Марадоны рассказал о том, что стало причиной смерти легендарного аргентинца в ноябре прошлого года:

«Врачами было сделано много ошибок. Марадона умер, потому что его сердце взорвалось. Ранее я сообщил всем о состоянии Диего.

Но после его смерти мы поняли, что это произошло из-за количества воды, которое скопилоись в теле. Решение семьи лечить его дома было сумасшедшим. Было необходимо, чтобы он оставался в клинике».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут товарищеский матч в честь Марадоны.

Источник — FOX Sports Argentina

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