Барселона и Бока Хуниорс проведут матч памяти Марадоны

«Барселона» официально сообщила о том, что 14 декабря проведет товарищеский матч против «Боки Хуниорс». Он будет посвящен годовщине смерти Диего Марадоны.
Поединок пройдет в столице Саудовской Аравии, Рияде, в рамках товарищеского Кубка Марадоны.
Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года. Легендарный аргентинец выступал за «Бока Хуниорс» в 1981 - 1982 и 1995 – 1997 годах, а за «Барселону» в 1982 – 1984 годах.
В июле Марадоне установили памятник в Неаполе.
Источник — ФК Барселона
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