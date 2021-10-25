Барселона и Бока Хуниорс проведут матч памяти Марадоны

Поединок будет посвящен годовщине смерти легендарного форварда

  • 25.10.2021 20:25
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Барселона и Бока Хуниорс проведут матч памяти Марадоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» официально сообщила о том, что 14 декабря проведет товарищеский матч против «Боки Хуниорс». Он будет посвящен годовщине смерти Диего Марадоны.

Поединок пройдет в столице Саудовской Аравии, Рияде, в рамках товарищеского Кубка Марадоны.

Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года. Легендарный аргентинец выступал за «Бока Хуниорс» в 1981 - 1982 и 1995 – 1997 годах, а за «Барселону» в 1982 – 1984 годах.

В июле Марадоне установили памятник в Неаполе.

Источник — ФК Барселона

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