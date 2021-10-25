Барселона и Бока Хуниорс проведут матч памяти Марадоны

«Барселона» официально сообщила о том, что 14 декабря проведет товарищеский матч против «Боки Хуниорс». Он будет посвящен годовщине смерти Диего Марадоны.

Поединок пройдет в столице Саудовской Аравии, Рияде, в рамках товарищеского Кубка Марадоны.

Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года. Легендарный аргентинец выступал за «Бока Хуниорс» в 1981 - 1982 и 1995 – 1997 годах, а за «Барселону» в 1982 – 1984 годах.

В июле Марадоне установили памятник в Неаполе.