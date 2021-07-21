В Неаполе установят памятник Марадоне

29 июля в Неаполе состоится церемония открытия памятника Диего Марадоне. Его городу подарил скульптор Миммо Сепе.

Памятник будет расположен возле домашнего стадиона «Наполи» «Сан-Паоло», который еще в ноябре прошлого года, после смерти Марадоны, был переименован на его честь.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 годы. При нем клуб выиграл два своих единственных чемпионских титула в истории – в 1987 и 1990 годах.

Ранее сообщалось о том, что сборные Италии и Аргентины могут провести в Неаполе товарищеский матч в память о Марадоне.