В Неаполе установят памятник Марадоне

29 июля в Неаполе состоится церемония открытия памятника Диего Марадоне. Его городу подарил скульптор Миммо Сепе.
Памятник будет расположен возле домашнего стадиона «Наполи» «Сан-Паоло», который еще в ноябре прошлого года, после смерти Марадоны, был переименован на его честь.
Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 годы. При нем клуб выиграл два своих единственных чемпионских титула в истории – в 1987 и 1990 годах.
Ранее сообщалось о том, что сборные Италии и Аргентины могут провести в Неаполе товарищеский матч в память о Марадоне.
Источник — Corriere dello Sport
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