Италия и Аргентина планируют провести матч памяти Марадоны

Сборные Италии и Аргентины ведут переговоры о проведении товарищеского матча в память о легенде футбола Диего Марадоне.
Встреча должна состояться стадионе в Неаполе, который после смерти Марадоны переименовали в его честь. Стороны находится на продвинутой стадии переговоров.
Матч может стать своеобразным Межконтинентальным кубком среди сборных. Напомним, что Италия выиграла чемпионат Европы, а Аргентина стала победителем Кубка Америки.
Напомним, что Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в результате остановки сердца.
Источник — Football-Italia
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