Италия и Аргентина планируют провести матч памяти Марадоны

Встречу примет стадион «Наполи», переименованный в его честь

  • 14.07.2021 10:03
  • 266 просмотров
  • 1 комментарий
Италия и Аргентина планируют провести матч памяти Марадоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Италии и Аргентины ведут переговоры о проведении товарищеского матча в память о легенде футбола Диего Марадоне.

Встреча должна состояться стадионе в Неаполе, который после смерти Марадоны переименовали в его честь. Стороны находится на продвинутой стадии переговоров.

Матч может стать своеобразным Межконтинентальным кубком среди сборных. Напомним, что Италия выиграла чемпионат Европы, а Аргентина стала победителем Кубка Америки.

Напомним, что Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в результате остановки сердца.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 14.07.2021 10:13
    +1
    Очень красивая идея, как по мне
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 14.07.2021 10:13
    +1
    Очень красивая идея, как по мне
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности