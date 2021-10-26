Валерий БОНДАРЬ: «Динамо не играет с нами так открыто, как Ворскла и Заря»

Защитник «Шахтера» похвалил «Ворсклу»

  • 26.10.2021 12:30
  • 347 просмотров
  • 2 комментария
Валерий БОНДАРЬ: «Динамо не играет с нами так открыто, как Ворскла и Заря»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь похвалил «Ворсклу» за открытый футбол в матче 12-го тура УПЛ:

«Конечно, мне такой матч понравился. Как такие команды могут не нравиться? Они играют с тобой в открытый футбол, они тебя прессингуют, пытаются контролировать мяч. У нас таких команд очень мало. Могу назвать «Ворсклу» и «Зарю». Даже «Динамо» не играет с нами так открыто.

Приятно выходить играть против таких команд. Можно только хвалить такие команды, которые действительно выходят и играют в футбол с нами, а не закрывается 10 человек сзади и сидят ждут какую-то контратаку, полумомент. Поэтому, конечно, это приятно».

Матч «Ворскла» - «Шахтер» завершился победой «горняков» 2:0.

Источник — Футбольный формат

(2 голоса)

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Комментарии
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    Cheng
    Cheng, 26.10.2021 12:47
    +1
    Смешно читать мнение этого полуфабриката... В составе Шахты только из-за украинского паспорта,больше известен как новоиспечённый муж одного большого рта в одной известной околофутбольной программы. Скоро отправится по пути Болбата,Бутко и других талантов Шахты.
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    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 26.10.2021 12:55
    0
    А маріуполь як грає... взагалі кіно можна знімати
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