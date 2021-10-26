Валерий БОНДАРЬ: «Динамо не играет с нами так открыто, как Ворскла и Заря»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь похвалил «Ворсклу» за открытый футбол в матче 12-го тура УПЛ:

«Конечно, мне такой матч понравился. Как такие команды могут не нравиться? Они играют с тобой в открытый футбол, они тебя прессингуют, пытаются контролировать мяч. У нас таких команд очень мало. Могу назвать «Ворсклу» и «Зарю». Даже «Динамо» не играет с нами так открыто.

Приятно выходить играть против таких команд. Можно только хвалить такие команды, которые действительно выходят и играют в футбол с нами, а не закрывается 10 человек сзади и сидят ждут какую-то контратаку, полумомент. Поэтому, конечно, это приятно».

Матч «Ворскла» - «Шахтер» завершился победой «горняков» 2:0.