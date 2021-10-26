Безус вошел в символическую сборную тура чемпионата Бельгии

Игрок сборной Украины и «Гента» Роман Безус удачно отыграл в матче 12-го тура чемпионата Бельгии. Украинец помог своей команде обыграть «Генк» (3:0), реализовав пенальти.

Игру Безуса отметил известный портал SofaScore, который включил украинца в свою сборную тура. Также в символическую сборную тура Безуса включил целый ряд местных изданий - VP, Sport/Foot Magazine и Voetbal Flitsen.

Напомним, что в этом сезоне Безус сыграл 12 матчей за «Гент», забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.