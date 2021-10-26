Безус вошел в символическую сборную тура чемпионата Бельгии

Украинца включили в список целый ряд бельгийских изданий

  • 26.10.2021 11:58
  • 185 просмотров
  • 0 комментариев
Безус вошел в символическую сборную тура чемпионата Бельгии
© ФК Гент. Роман Безус

Игрок сборной Украины и «Гента» Роман Безус удачно отыграл в матче 12-го тура чемпионата Бельгии. Украинец помог своей команде обыграть «Генк» (3:0), реализовав пенальти.

Игру Безуса отметил известный портал SofaScore, который включил украинца в свою сборную тура. Также в символическую сборную тура Безуса включил целый ряд местных изданий - VP, Sport/Foot Magazine и Voetbal Flitsen.

Напомним, что в этом сезоне Безус сыграл 12 матчей за «Гент», забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности