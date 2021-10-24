Безус забил пенальти за Гент. Команда украинца разгромила Генк

В матче 12-го тура чемпионата Бельгии «Гент» переиграл «Генк» со счетом 3:0.
У хозяев поля на 59-й минуте гол забил украинец Роман Безус, реализовав пенальти. Украинец провел на поле весь матч.
Чемпионат Бельгии. 12-й тур
Генк – Гент – 0:3
Голы: Самойс, 43, Безус, 59 (пен), Тиссудали, 79.
Антверпен – Брюгге – 1:1
Голы: Энегльс, 35 – Ванакен, 45+2.
Андерлехт – Беерсхот – 4:2
Голы: Гомес, 45+2 (пен), Шанкланд, 54 (автогол), Куаме, 69, Ашимеру, 78 – Шанкланд, 56, Дом, 81.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.