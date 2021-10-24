12-й тур
Генк
0 : 3
Гент
24.10.2021, FT

Безус забил пенальти за Гент. Команда украинца разгромила Генк

Три мяча было было забито в поединке в матче 12-го тура чемпионата Бельгии

  • 24.10.2021 21:23
  • 739 просмотров
  • 0 комментариев
Безус забил пенальти за Гент. Команда украинца разгромила Генк
© ФК Гент. Роман Безус

В матче 12-го тура чемпионата Бельгии «Гент» переиграл «Генк» со счетом 3:0.

У хозяев поля на 59-й минуте гол забил украинец Роман Безус, реализовав пенальти. Украинец провел на поле весь матч.

Чемпионат Бельгии. 12-й тур

Генк – Гент – 0:3

Голы: Самойс, 43, Безус, 59 (пен), Тиссудали, 79.

Антверпен – Брюгге – 1:1

Голы: Энегльс, 35 – Ванакен, 45+2.

Андерлехт – Беерсхот – 4:2

Голы: Гомес, 45+2 (пен), Шанкланд, 54 (автогол), Куаме, 69, Ашимеру, 78 – Шанкланд, 56, Дом, 81.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности